Środowy wieczór był dla Kyliana Mbappe do jak najszybszego zapomnienia. Zmarnował rzut karny i jego powtórkę, a także dobitkę do pustej bramki. Kilka chwil później musiał zejść z boiska z powodu kontuzji. Paris Saint-Germain wygrało na wyjeździe z Montpellier 3:1, ale na jakiś czas straciło jedną ze swoich największych gwiazd.

Uraz Kyliana Mbappe. Nie zdąży na Bayern Monachium?

"L'Equipe" informuje, że badania wykonane na Francuzie w czwartkowy poranek wykazały uraz mięśniowy. W najbliższych dniach będą przeprowadzane kolejne badania, ale w tym momencie dziennik informuje, że 24-latek może pauzować nawet trzy tygodnie, bo tyle zwykle zajmuje powrót do zdrowia przy tego typu kontuzjach.

Na pewno nie zagra on w najbliższy weekend z Tuluzą w Ligue 1, w środę przeciwko Marsylii w krajowym pucharze, a także 11 lutego z AS Monaco w lidze. Jego szanse na wyleczenie do 14 lutego, kiedy odbędzie się hitowe starcie w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium także nie są bardzo wysokie.