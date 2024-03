Wielkie napięcie w PSG, Mbappe się doigrał. "Nie mogą znieść siebie nawzajem"

Paris Saint-Germain przez wiele lat robiło, co mogło, aby zatrzymać u siebie Kyliana Mbappe . Długo się udawało, ale po sezonie 2023/24 Francuz najprawdopodobniej zmieni barwy klubowe. Jego kolejnym klubem ma być Real Madryt .

Santi Aouna przekazuje, że w stolicy Francji w tym momencie zdają sobie sprawę ze swojej sytuacji. Nie dość, że Mbappe odejdzie latem do Realu Madryt, to najprawdopodobniej będzie to transfer, na którym PSG nie zarobi nawet jednego euro - umowa piłkarza wygaśnie 30 czerwca 2024 roku.