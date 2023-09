Oba kluby przystępowały do ligowego klasyka z silnym pragnieniem zwycięstwa . PSG wygrało w pięciu poprzednich kolejkach ledwie dwa razy i musi teraz gonić sensacyjnego lidera - Stade Brestois . W Marsylii od początku sezonu panuje natomiast chaos , w wyniku którego z pracą po ledwie dwóch miesiącach pożegnał się trener Marcelino . Jego tymczasowym następcą został Jacques Abardonado i to właśnie Francuz przygotowywał Olympique do prestiżowego starcia w stolicy.

PSG - Olympique Marsylia: Kapitalny gol Hakimiego otworzył wynik

Już od początku widać było jednak, że marsylczyków czekać będzie trudna przeprawa. Gospodarze od razu narzucili swoje warunki i zepchnęli przyjezdnych do defensywy. Paryżanie mieli niemalże monopol na posiadanie piłki, a rywale, aby im ją odebrać, musieli uciekać się do fauli . Po jednym z nich - w 8. minucie - rzut wolny wziął na siebie będący ostatnio w świetnej formie Achraf Hakimi . Marokańczyk zdecydował się na bezpośrednie uderzenie i pięknym strzałem pokonał Pau Lopeza .

Mistrzom Francji wszystko układało się w tym meczu dobrze. Humory zmącił im jednak Kylian Mbappe , który kilka minut później usiadł na trawie poza placem gry, a wokół niego pojawili się klubowi medycy . Gwiazdor odczuwał dyskomfort w nodze, natomiast zdecydował się jeszcze na powrót do gry. Ostatecznie atakujący musiał jednak ustąpić - w 31. minucie udał się w towarzystwie lekarza do szatni . Jego miejsce na murawie zajął Goncalo Ramos .

Tymczasem PSG nie zrażało się i kontynuowało dobrą grę. Kwestią czasu wydawało się podwyższenie prowadzenia i tak też faktycznie się stało. W 37. minucie Hakimi trafił w słupek, a piłkę do siatki dobił z bliska Randal Kolo Muani . To pierwszy gol Francuza w barwach paryżan.

Ligue 1: PSG rozbiło Marsylię

Przy tak wysokim wyniku gospodarze spuścili nieco z tonu, a trener Luis Enrique zaczął korzystać z dublerów. Nie wpłynęło to jednak znacząco na obraz gry - pełną kontrolę nad meczem wciąż mieli bowiem mistrzowie kraju. Utrzymali oni rezultat 3:0 do ostatniego gwizdka arbitra i dopisali do swojego dorobku cenny komplet punktów. Potwierdzili to w samej końcówce, kiedy Ramos ustalił rezultat na 4:0. Młody piłkarz wykończył kontratak poprowadzony przez Kolo Muaniego.