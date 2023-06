Wielki transferowy hit jednak tego lata? Saga może zostać zakończona

W obozie "Królewskich" z ostrożnością podchodzi się do tego transferu, po wydarzeniach z ubiegłego roku. Wydawało się, że Francuz już wtedy przeniesie się na Santiago Bernabeu, ale skuszony wielkimi pieniędzmi w Paryżu postanowił zostać tam jeszcze przez dwa sezony, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Real Madryt dokonał już czterech transferów

Co prawda klub z Madrytu dokonał już trzech transferów, ponieważ przyszli Jude Bellingham, Joselu, Fran Garcia i Brahim Diaz, z czego ten drugi jest napastnikiem, ale trudno sobie wyobrazić, że to on wejdzie w buty Karima Benzemy. Francuz był zawodnikiem Realu od 2009 roku, a od wielu lat podstawowym środkowym napastnikiem. O jego klasie świadczy fakt, że w 2022 roku otrzymał nawet "Złotą Piłkę" magazynu "France Football".