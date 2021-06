Zmagający się z kontuzją Milik opuścił już zgrupowanie reprezentacji Polski i nie wystąpi na Euro 2020.



- Gra dla Polski na Euro to marzenie każdego piłkarza. Opuszczenie zespołu jest dla mnie trudne, ale to świadoma decyzja. Wiem, że nie mogę grać na 100%. Pożegnałem się z kolegami. Powiedziałem, że będą mieli super kibica, który będzie ich wspierał z domu. Do boju Polsko - napisał polski snajper po rozstaniu z kolegami z kadry .



Teraz 27-latek może skupić się w pełni na powrocie do zdrowia i planowaniu swojej przyszłości.



W rundzie wiosennej minionego sezonu Ligue 1 Milik rozegrał 15 spotkań, strzelając dziewięć goli. Jego świetna dyspozycja nie uszła uwadze wielu klubów Europy.





Arkadiusz Milik może latem trafić do Atletico Madryt

Jak donosi "As", o sprowadzeniu Polaka wciąż myślą działacze Atletico Madryt. Milik był już niegdyś bliski przeprowadzki do stolicy Hiszpanii. Na drodze domknięcia transakcji stanęły jednak wysokie wymagania finansowe SSC Napoli.



Priorytetem dla "Los Colchoneros" w letnim oknie transferowym będzie sprowadzenie Lautaro Martineza z Interu Mediolan, którego chce w swojej drużynie Diego Simeone. Gdyby jednak ta opcja nie wypaliła, to Milik znajdzie się na celowniku mistrza Hiszpanii.



