Wielki sukces Polaka tuż-tuż? Media nie mają wątpliwości, wygra rywalizację z legendą?

To będzie przełomowy sezon dla polskiego bramkarza? Jest chwalony przez francuskie media

Wiele wskazuje na to, że to właśnie na Lazurowym Wybrzeżu znalazł idealne miejsce, by kontynuować swoją karierę. Francuskie media, na czele z uznanym "L'Equipe" informują, że Polak jest blisko wywalczenia pierwszego składu w ekipie prowadzonej przez Francesco Fariolego. Do tej pory rola 23-latka w ekipie z Nicei była mocno epizodyczna. Przez dwa sezony zdołał on rozegrać zaledwie 3 spotkania w Ligue 1.