Wielki przełom ws. Leo Messiego! Gwiazdor podjął decyzję. Klamka zapadła

Paryski klub w końcu dopiął swego. Po długich rozmowach Leo Messi przystał na przedłużenie umowy, która obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku . Porozumienie zostało osiągnięte już w trakcie trwania mistrzostw świata w Katarze.

Media: Przełom w sprawie Leo Messiego. Argentyńczyk przedłuży kontrakt z PSG

- Leo Messi nigdy nie zaakceptował propozycji Interu Miami i nie negocjował z Barceloną. Oba kluby zwróciły się wprawdzie do niego, lecz nie doszło do zaawansowanych rozmów. PSG naciskało od miesięcy przez prezesa, zarząd i trenera, by przedłużył swój kontrakt - teraz zaakceptował ofertę - napisał słynny Włoch.