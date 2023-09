Wielka wpadka PSG. Tego nie spodziewał się nikt, wystarczy zerknąć w tabelę

Jeśli ktoś nie śledzi na co dzień rozgrywek Ligue 1, to może się nie lada zdziwić spoglądając teraz na tabelę francuskiej ekstraklasy. Liderem jest Brest - w poprzedniej kampanii 14. drużyna rozgrywek, z kolei na przeciwległym biegunie, na ostatnim miejscu, znajduje się... bardzo zasłużony Olympique Lyon. Wcześniej tę lokatę okupował Clermont Foot, ale... zdołał on sensacyjnie, bezbramkowo zremisować z Paris Saint-Germain. Mbappe i jego kolegom bez wątpienia ta potyczka będzie się śnić po nocach przez najbliższe tygodnie...