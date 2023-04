Wielka gwiazda nie dla Bayernu? PSG wkracza do gry, Mbappe może się wściec

Harry Kane to żywa legenda Tottenhamu Hotspur - nie tylko z uwagi na grad goli, do jakiego przyczynia się rokrocznie w barwach "Spurs", ale również dlatego, że pozostaje wierny londyńskiemu zespołowi nawet mimo... wielu lat bez praktycznie żadnych sukcesów.

Wydaje się jednak, że cierpliwość gracza powoli się wyczerpuje - a on sam z chęcią przeniósłby się do klubu, który pozwoliłby mu dopisać do swojego konta jakiekolwiek trofeum. Chętnych raczej nie brakuje - jak dotychczas w całym kontekście najczęściej pojawiały się doniesienia o Bayernie Monachium.