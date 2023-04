Wielka afera we Francji. Religijne uprzedzenia mogą pogrążyć trenera PSG

Christophe Galtier, szkoleniowiec Paris Saint-Germain znajduje się w poważnych tarapatach, a afera, jaka wybuchła we Francji, może nawet kosztować go posadę. Teraz pojawiły się nowe doniesienia w tej sprawie. Jeden z dzienników oskarża Galtiera o to, że w przeszłości był uprzedzony do zawodników muzułmańskich i nie chciał ich w swojej drużynie.