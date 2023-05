Wiadomo, kiedy Messi podejmie decyzję o przyszłości. Czeka FC Barcelona

Tymczasem hiszpański "Diario Sport" donosi, że Argentyńczyk powrócił do treningów z zespołem PSG. To o tyle ważna informacja, że jeszcze niedawno Messiemu groziło dwutygodniowe zawieszenie nałożone przez klub w wyniku jego samowolnej wyprawy do Arabii Saudyjskiej.

Później Messi postanowił się pokajać i przeprosić za ten incydent, tłumacząc się z opuszczenia treningu i tej nagłej wycieczki. Ostatecznie karę anulowano i teraz - jak przekonuje "Diario Sport" - Messi ma się do końca sezonu koncentrować na swoich obowiązkach w PSG, czyli na walce o wynik w lidze francuskiej.

Paris Saint-Germain. To wtedy Leo Messi ma podjąć decyzję, co do swojej przyszłości

Jak twierdzą dziennikarze tego tytułu, dopiero po zakończeniu rywalizacji w Ligue 1 Messi podejmie ostateczną decyzję, co dalej z jego przyszłością. Oznacza to, że nie nastąpi to przed początkiem czerwca - najpewniej dopiero po 4 czerwca.

Teoretycznie Messi ma na stole kilka opcji: pozostanie w PSG, powrót do FC Barcelony, przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych i grę w MLS oraz właśnie ofertę z Arabii Saudyjskiej.

