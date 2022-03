Waży się przyszłość Bułki. Polak ma odejść z PSG

Bułka, który zdążył zaliczyć kilka spotkań w PSG, został w tym sezonie wypożyczony do OGC Nice. Tam również jest tylko zmiennikiem Waltera Beniteza, ale dostał kilka razy szansę występu i kiedy już wchodził między słupki, prezentował się bardzo solidnie.

Dlatego w Nicei chcieliby go zatrzymać. Jak poinformował dziennikarz Vincent Menichini z "Nice Matin" są duże szanse, że polski bramkarz zostanie wykupiony z PSG i przeniesie się na stałe do drużyny nazywanej "Les Aiglons", czyli "Orlątka". Nieoficjalnie mówi się, że ma kosztować dwa miliony euro.

Zmiana barw zapewne dobrze zrobiłaby młodzieżowemu reprezentantowi Polski, który wciąż uchodzi za spory talent. W PSG jednak, poza tym, że mógłby zarobić godziwe pieniądze, mogłaby go spotkać co najwyżej lordoza od ciągłego wychylania się z ławki rezerwowych i podpatrywania Gianluigiego Donnarummy. W Nicei jego szansę na regularną grę są znacznie większe, a w tak młodym wieku to bardzo ważne, żeby móc się rozwijać.