Trener PSG zwolniony. Władze musiały sięgnąć głęboko do kieszeni, co za kwota

PSG. Duża odprawa dla Christophe`a Galtiera

Dodatkowo wiele rzeczy zaczęło psuć się od środka, na czele z atmosferą wokół drużyny. Swoje niezadowolenie zaczęli głośno wyrażać kibice, o czym najlepiej przekonał się Messi, regularnie w ostatnich tygodniach wygwizdany przez swoich fanów. Sympatycy nie oszczędzili także Neymara , wyraźnie dając do zrozumienia, że nie podoba im się jego postawa na i poza boiskiem. Francuskie media są z kolei pewne, że w przyszłym sezonie PSG poprowadzi już inny trener, bo przyszłość Christophe`a Galtiera ma być przesądzona.

Według "Le Parisien" Galtier na początku czerwca spotkał się z dyrektorem sportowym Luisem Camposem, który miał mu przekazać wieści o zakończeniu współpracy, choć wciąż oficjalnie ta informacja nie została podana przez klub. Gazeta podaje także, że w ramach rekompensaty za zerwanie kontraktu obowiązującego do końca sezonu 23/24, 56-latek otrzyma od władz klubu 6 milionów euro odprawy. To nie pierwsza tego typu sytuacja od czasu przejęcia władzy w PSG przez Katarczyków. Zwolniony w zeszłym roku Mauricio Pochettino zainkasował 10 milionów euro, a kilka lat wcześniej Laurent Blanc otrzymał jeszcze wyższą kwotę, bo były to aż 22 miliony.