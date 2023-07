Transferowy rekord świata zostanie pobity? Gigant zgodzi się na ogromną sumę

W poniedziałek gruchnęła wieść o możliwym przejściu Mbappe z PSG do Al-Hilal . Zawodnik, który przed rokiem w ostatniej chwili przedłużył umowę z francuskim klubem, niedawno przekazał, że jest gotowy ją wypełnić (obowiązuje do połowy przyszłego roku), ale nic więcej , choć w kontrakcie miał zapisany jeszcze ewentualny kolejny sezon na Parc des Princes.

Takie podejście do sprawy nie spodobało się mistrzom Francji, którzy nie zamierzają tracić największej gwiazdy za darmo . Klub domaga się więc, aby Mbappe albo odszedł, albo przedłużył kontrakt. I nie rzuca tylko słów na wiatr. Nie zabrał piłkarza na obóz do Japonii.

PSG wydawało wielkie pieniądze na Kyliana Mbappe

PSG zainwestowało w niego ogromne pieniądze. Najpierw wypożyczyło go na sezon, w sierpniu 2017 roku, a potem wykupiło z AS Monaco za 180 milionów euro. Do tego dochodzą pieniądze dla samego zawodnika, które także były ogromne.