Transfer Mbappe na ostatniej prostej. Pozostała jedna kwestia, chodzi o miliony

Media w Hiszpanii informują, że pozostała ostatnia kwestia przed sfinalizowaniem przejścia Kyliana Mbappe do Realu Madryt po zakończeniu bieżącego sezonu. Chodzi o prawa do wizerunku. Francuz ma otrzymać aż 80 procent, a to oznacza ogromne pieniądze. Tak samo jest w przypadku premii za podpisanie kontraktu z "Królewskimi". To wszystko wynika z faktu, że klub z Madrytu nie chce rozwarstwiać funduszu placego.