Transfer Mbappe będzie zależeć od niej? Mama gwiazdora zyskała kluczową rolę

Saga transferowa z Kylianem Mbappe trwała już przed rokiem, wtedy ostatecznie piłkarz zdecydował się przedłużyć swój kontrakt z PSG. Nowa umowa obowiązuje do końca sezonu 23/24, a zawiera także zapis, który pozwala piłkarzowi na automatyczne jej przedłużenie o kolejny rok. Na taki zabieg Mbappe się jednak nie zdecydował, przez co momentalnie rozgorzały pogłoski o jego potencjalnym przejściu do Realu Madryt już latem, skoro to będzie w zasadzie ostatnia okazja dla paryskiego klubu, by zarobić konkretne pieniądze na swojej gwieździe.