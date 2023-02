Transfer Leo Messiego coraz bliżej. Katalońskie media wieszczą wielki powrót!

Kapitan reprezentacji Argentyny pochodzi z Rosario , a swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał \w tamtejszym Newell's Old Boys . Katalońskie " Mundo Deportivo " przewiduje, że to właśnie ten kierunek w tym momencie staje się najbardziej prawdopodobny.

Jeśli PSG odpadnie z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Bayernem Monachium w 1/8 finału , decyzja o odejściu z klubu będzie dla Messiego łatwiejsza do podjęcia. Ma ona zapaść właśnie rewanżu z niemieckim zespołem - nie jest to jednak w pełni przesądzone.

Messi wróci do domu na zakończenie kariery?

Informacja płynąca z "Mundo Deportivo" nie jest jedyną przesłanką, sugerującą, że Messi może przejść do Newell's Old Boys. Jego wieloletni przyjaciel, Sergio Aguero, zdradził ostatnio, że zawodnik PSG chciałby wrócić do klubu, w którym się wychował.