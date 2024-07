To się dzieje. Victor Osimhen ma negocjować z gigantem

To może być wielki transfer Victoria Osimhena. PSG negocjuje sprowadzenie Nigeryjczyka

Tym chętnym ma być PSG . Francuski klub już od miesięcy śledzi sytuację Nigeryjczyka, a teraz podjął działania, które mają go przybliżyć do sprowadzenia gracza. Paryżanie nie chcą jednak płacić pełnej kwoty za Victora Osimhena, dlatego planują włączyć do transakcji jednego ze swoich zawodników.

Zdaniem Sky Sports klub wytypował do tego trzech piłkarzy, z których jeden miałby dołączyć do Napoli. Mowa o pomocniku Carlosie Solerze , obrońcy Nordim Mukiele lub napastniku Kang-In Lee . Podobno ten ostatni miałby ewentualnie zainteresować klub z Neapolu. Włosi woleliby jednak jak najwięcej zarobić na sprzedaży swojego "asa" , który jest jednym z najwyżej wycenianych zawodników na rynku europejskim i mają przede wszystkim preferować transakcję gotówką .

Warto też podkreślić, że Osimhenem zainteresowane są także kluby arabskie, które mają oferować tyle, ile Napoli oczekuje. Sam zainteresowany ponoć woli jednak zostać w Europie i najbardziej prawdopodobne jest, że trafi do któregoś z europejskich gigantów, być może do wspomnianego PSG, jeśli rozmowy pomiędzy stronami zakończą się sukcesem.

Brytyjczycy zrezygnowali z pozyskania Osimhena

Marzeniem Victora Osimhena jest przejście do wielkiego europejskiego klubu. Jego sytuację przez ostatni sezon bacznie obserwowały Arsenal, Chelsea oraz Manchester United. Tyle że według "Corierre dello Sport" Anglicy na razie zrezygnowali ze starań o Nigeryjczyka. Miał na to wpłynąć głównie ostatni sezon, w którym 25-latek strzelił 17 bramek. Tyle że to i tak całkiem niezła liczba, jak na to, co Napoli pokazało w minionych rozgrywkach. Ponadto wszystkie te kluby miały zmienić swoje priorytety. I tak ponoć Arsenal woli postawić na Viktora Gyoekeresa ze Sportingu Lizbona, Manchester United sprowadził już z kolei Joshuę Zirkzee, a Chelsea dopiero definiuje plany transferowe po tym, jak zatrudniła trenera Enzo Marescę.