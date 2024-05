- Zawsze mówiłem, że będę z wami rozmawiał, gdy ten czas nadejdzie. Już wiem, chcę ogłosić wszystkim, że to jest mój ostatni sezon w Paris Saint-Germain . Nie przedłużę tej przygody, która zakończy się za kilka tygodni - powiedział w filmiku opublikowanym 10 maja Kylian Mbappe . Potwierdził to, o czym mówiło się od kilku miesięcy. Zdaniem hiszpańskiej prasy jasne jest, że trafi do Realu Madryt .

Kylian Mbappe żegna się z Paryżem. 250 osób na kolacji

W poniedziałkowy wieczór we włoskiej restauracji Gigi znajdującej się na terenie Theatre des Champs Elysees w VIII dzielnicy Paryża odbyła się jego pożegnalna kolacja. Zaproszonych zostało ok. 250 osób, w tym prezydent Francji Emmanuel Macron, utrzymujący bliskie relacje z piłkarzem. Polityk w 2022 roku miał swój udział w przekonaniu Mbappe do pozostania na Parc des Princes, a w ostatnich tygodniach - jak stwierdził 11 maja - rozmawia z działaczami przyszłego klubu swojego rodaka, by umożliwić mu grę na igrzyskach olimpijskich.