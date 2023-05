To nie są spekulacje. Mourinho rozpoczął poważne negocjacje z gigantem

Jako pierwszy o toczących się pertraktacjach informuje "Foot Mercato". Do inicjacji rozmów miało dojść przed dwoma tygodniami. Nie skończyło się na jednym kontakcie, co oznacza, że obie strony są żywotnie zainteresowane współpracą.

Ekipę PSG prowadzi obecnie Christophe Galtier. Jego angaż okazał się jednak niewypałem. Nie zdobył w szatni autorytetu, a drużyna na wczesnym etapie pożegnała się z Pucharem Francji i - co szczególnie dla paryżan bolesne - z Champions League.

Dyrektor sportowy próbuje ratować skórę. Mourinho kuszony przez PSG

Gorącym zwolennikiem zatrudnienia Mourinho pozostaje Luis Campos, dyrektor sportowy klubu. To właśnie Portugalczyk przekonywał, że warto zaufać Galtierowi. Teraz chce naprawić swój błąd z pomocą sławnego rodaka.

Co przemawia za "Mou"? Sukcesy na scenie kontynentalnej, niebagatelne doświadczenie oraz skuteczny styl zarządzania. W obozie PSG panuje przekonanie, że to właściwy format trenera do dyrygowania grupą futbolowych gwiazd.