To nie koniec burzy nad prezesem FFF. Ruszyło śledztwo o molestowanie

Noel Le Graet, prezes francuskiej federacji piłkarskiej (FFF), został objęty śledztwem pod zarzutem molestowania seksualnego, podała we wtorek prokuratura z tego kraju agencji AFP. Został on w zeszłym tygodniu zmuszony do ustąpienia po aferze, jaka wybuchała w związku z jego słowami odnośnie Zinedine'a Zidane'a.