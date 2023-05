To może całkowicie odmienić Paris St. Germain. Kluczowa zgoda dla giganta

To zdobycie nieistniejącego już Pucharu Zdobywców Pucharów w 1996 roku, zatem gdy w Paris St. Germain grali Lama, Rai czy Djorkaeff. Minęło prawie 30 lat i paryski klub pozostaje bez zdobyczy, jedynie z finałem Ligi Mistrzów w 2020 roku. W tym sezonie PSG nie poradził sobie z Bayernem Monachium .

Może się to zmienić za sprawą Jose Mourinho

Portugalski trener prowadzi od sezonu 2021/2022 zespół AS Roma i odnosi sukcesy. Wygrał Ligę Konferencji w poprzednim sezonie, teraz zagra w finale Ligi Europy z Sevilla FC. Słowem, nadal czego się Jose Mourinho nie dotknie, potrafi przekuć w sukces. I to on właśnie jest kandydatem na nowego trenera Paris St. Germain.