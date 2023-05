To ma być koniec dla Messiego i Neymara. Bez odwrotu, nie zapomną tych scen

Sytuacja wśród zawodników również jest burzliwa - zwłaszcza, jeśli mówimy o ataku PSG . O ile Kylian Mbappe raczej nie zmieni w najbliższych miesiącach barw, o tyle dwie inne gwiazdy - Leo Messi i Neymar - zdają się być już na wylocie z klubu. Jeśli o ich losach mieliby decydować kibice, to zawodnicy z Ameryki Południowej już chyba dawno powinni przeprowadzić się do innych zakątków "Starego Kontynentu".

Kibice PSG doprowadzeni do szału. "Rozwód" z Messim widoczny jak na dłoni

W przypadku obecnego mistrza świata kibice nie powstrzymali się przed... po prostu zwyzywaniem gracza pod siedzibą klubu. Taki wybuch emocji prawdopodobnie bezpośrednio związany był z faktem, że "La Pulga" zignorował ostatnio zupełnie wytyczne PSG co do planu treningów, za co został zresztą zawieszony. Pośrednią przyczyną było zaś zapewne to, że wielokrotnie odmawiał przedłużenia swojego kontraktu z paryżanami.