To już koniec Messiego w PSG? Nadchodzi czas decyzji. "Blisko rozwodu"

Etap kariery Lionela Messiego w Paris Saint-Germain najprawdopodobniej zakończy się sporym rozczarowaniem. Wygląda na to, że po dwóch sezonach obie strony podziękują sobie za współpracę. Kontrakt Argentyńczyka zawarty latem 2021 roku wygasa już za niecałe trzy miesiące i niewiele wskazuje na to, że zostanie przedłużony.

Fani mają świadomość, że Messi może być już myślami poza klubem. Po wspomnianej klęsce z klubem z Rennes jako jedyny zszedł do szatni, podczas gdy reszta graczy pozostała na murawie, by wysłuchać opinii sympatyków drużyny.

Co będzie z Messim? PSG zaproponowało jedną czwartą pensji

Faworytem do ściągnięcia go zapewne będzie FC Barcelona. Jej wiceprezes Rafa Yuste przyznawał ostatnio, że doszło do zalążka rozmów w tej kwestii. - Chcę jego powrotu, jest kontakt w tej sprawie. Leo i jego rodzina wiedzą o uczuciu, jakim ich darzę i darzymy. Uczestniczyłem w negocjacjach sprzed dwóch lat, które nie doprowadziły do dobrego rozwiązania. Mam zadrę z tego powodu, a jeśli mówimy o La Masii, mówimy też o Leo. Chciałbym, żeby wrócił, i uważam, że kibice też, ponieważ piękne historie w życiu muszą mieć szczęśliwe zakończenie - stwierdził.