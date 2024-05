To już koniec, Mbappe się pożegnał. Nie chce jednak zdradzić najważniejszej tajemnicy

"Nie ma lepszego sposobu na zakończenie niż trofeum. To naprawdę przyjemne uczucie" - przyznał Mbappe po zwycięstwie PSG nad Lyonem 2-1 w finale Pucharu Francji , który odbył się w Lille.

"Myślę, że stanie się to za kilka dni, więc nie ma problemu. Dokładnie nie wiem, kiedy to nastąpi. Jest jeszcze kilka szczegółów do ustalenia, ale najważniejsze było, aby mieć dobry finisz tutaj" - dodał.