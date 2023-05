To jakiś kosmos. Sensacyjna oferta dla Leo Messiego. Negocjacje już trwają, wystarczy podpis

Media informują, że oznacza to definitywny koniec Leo Messiego w ekipie PSG. Umowa Argentyńczyka obowiązuje tylko do 30 czerwca i najprawdopodobniej nie zostanie przedłużona. Mistrz świata z Kataru otrzymał już wcześniej propozycję nowego kontraktu, lecz nie przyjął jej i niewiele wskazuje na to, by sytuacja miała się zmienić.