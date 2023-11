To byłby prawdziwy hit. Trener mówi, że "pojechałby po niego nawet na rowerze"

W czasie wywiadu z francuskim Canal + Thomas Tuchel, szkoleniowiec Bayernu Monachium, wyraził zainteresowanie 24-letnim napastnikiem. Doniósł o tym włoski dziennikarz Fabrizio Romano, zazwyczaj dobrze poinformowany w sprawach transferowych.

Trener, który pracował z Mbappe w PSG, określił go jako "niezwykłego", a gdyby ten chciał dołączyć do Bawarczyków, to "pojechałby po niego nawet na rowerze".

Zawodnik ma ostatni rok kontraktu z PSG, w którym gra od 2017 roku. Najpierw przez sezon był wypożyczony z AS Monaco, a następnie trafił do stolicy Francji za 180 milionów euro. W umowie jest opcja na przedłużenie o kolejny rok, ale musi na to zgodzić się piłkarz. Ten powiedział natomiast, że na pewno tego nie zrobi. Przez takie podejście Mbappe miał problemy, nie pojechał z drużyną na obóz do Azji, a potem nie wystąpił w pierwszym meczu rozgrywek.

Potem jednak wszystko wróciło do normy, napastnik zaczął grać i jest najlepszym strzelcem drużyny, w 15 spotkaniach strzelił tyle samo goli. Ostatnio popisał się hat-trickiem w wygranym 3-0 pojedynku z Rennes.

Mimo wszystko Luis Enrique miał zastrzeżenia do swojej gwiazdy.

Kylian Mbappe dołączy do Harry'ego Kane'a

"Nie jestem do końca zadowolony z postawy Kyliana. Dlaczego? Ponieważ trenerzy są dziwni. Jeśli chodzi o gole, to nie mam żadnych zastrzeżeń. Myślę jednak, że on może pomóc zespołowi w inny sposób, ponieważ jest bardzo ważny" - mówił hiszpański szkoleniowiec PSG.

Najpierw przekaże mu swoje uwagi, a wy nigdy nie dowiecie się, co to było, ponieważ to nie jest sprawa publiczna. Uważamy Kyliana za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, nie mam co do tego wątpliwości, ale potrzebujemy więcej, chcemy żeby robił więcej rzeczy ~ dodał.

Napastnikiem od dłuższego czasu miał być zainteresowany Real, który jednak podobno wycofał się z wyścigu. Znajdują się w nim natomiast Bayern i Liverpool. O tym ostatnim zespole w superlatywach wypowiadał się sam zawodnik. Mbappe przyznał bowiem kiedyś, że jest fanem "maszyny" stworzonej przez Juergena Kloppa na Anfield Road.

Co prawda Bayern przed tym sezonem pozyskał Harry'ego Kane'a z Tottenhamu za 100 milionów euro, który świetne spisuje się na początku sezonu, ma już na koncie 21 goli we wszystkich rozgrywkach, z czego 17 w Bundeslidze, czego nikt wcześniej nie dokonał po 11 kolejkach, ale Francuz raczej nie miałby problemów z wpasowaniem się do Anglika.

Na razie Tuchel, w rozmowie z Canal +, określił taki transfer nierealistycznym, ale widzi, że nie brakuje potencjalnych kandydatów do pozyskania Mbappe.

Kylian Mbappe / AFP

Thomas Tuchel / AFP