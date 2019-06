- Mógłbym postawić milion euro na to, że nie przegramy. To była katastrofa - tak Thomas Meunier wspomina mecz, po którym Paris Saint-Germain pożegnał się z ostatnią edycją Ligi Mistrzów. Przyznaje też, że od stycznia odbiera telefony od przedstawicieli klubów zainteresowanych jego usługami.

Ostatnia edycja Ligi Mistrzów obfitowała w niespodzianki i zwroty akcji. Jeden z nich miał miejsce w 1/8 finału, w dwumeczu PSG z Manchesterem United. Po wyjazdowej wygranej 2-0 paryżanie przegrali na własnym stadionie 1-3 i po raz kolejny musieli zapomnieć o triumfie w LM.

- Mecz z Manchesterem to największy żart w historii piłki nożnej - denerwuje się Meunier w rozmowie z "Le Parisien". - Mógłbym postawić milion euro, że nie przegramy. Liga Mistrzów to wciąż nasz główny problem. Wygrana w tych rozgrywkach pozwala dołączyć do największych, takich jak Real czy Barcelona. To zajmuje sporo czasu, ale PSG cały czas się rozwija - zaznacza Meunier.



Reprezentant Belgii w zakończonym niedawno sezonie miał trochę problemów ze zdrowiem i w Ligue 1 rozegrał tylko 22 mecze. Plotki łączą go z przenosinami do Arsenalu. Meunier przyznaje, że rozważa opuszczenie klubu po następnym sezonie, gdy mógłby odejść za darmo po wygaśnięciu kontraktu.



- To coś, co by do mnie pasowało. Myślę, że klub nie zarobiłby na mnie zbyt wiele pieniędzy. Mam jakąś wartość, ale jestem obrońcą, gram w co trzecim meczu i niedługo skończę 28 lat - szczerze mówi Belg. - Nie usłyszałem jednak od szefów klubu, że bezwzględnie chcą mnie sprzedać już teraz. Na razie nie było też zaawansowanych rozmów z nikim innym, choć od stycznia odbieram telefony od przedstawicieli zainteresowanych klubów. Jest ich wiele, wszystkie grają w pięciu najlepszych ligach świata.





