Francuskie media piszą wprost o otwartym konflikcie Arkadiusza Milika i Jorge Sampaoliego. Ich zdaniem sytuacja jest na tyle poważna, że powinni się nią zainteresować szefowie OM.

Olympique Marsylia. Arkadiusz Milik w konflikcie z trenerem

- Konieczna jest interwencja władz. Milik po kiepskim początku, wraca do formy. Zejście z boiska w meczu z Karabachem dało upust jego niezadowoleniu. Nieunikniona wydaje się być reakcja Longorii (Pablo Longoria - dyr. sportowy OM przyp. red.), aby do końca sezonu było spokojnie - twierdzi "L'Equpie" .



Do publicznej wymiany zdań Arkadiusza Milika ze szkoleniowcem doszło po wygranym przez OM 2-1 meczu ligowym z FC Metz, w którym Polak strzelił pięknego gola przewrotką.



- Są pewne rzeczy, których nie rozumiem, ale wykonuję tylko swoją pracę. Tylko tyle - powiedział nasz reprezentant, odnosząc się do braku miejsca w wyjściowym składzie mimo niezłej skuteczności.



- Czego nie zrozumiał Milik? Musicie jego o to zapytać - odpowiedział mu Jorge Sampaoli .

Ligue 1. Thierry Henry ma radę dla Arkadiusza Milika

O sytuację Arkadiusza Milika i jego stosunek z trenerem został zapytany legendarny Francuz Thierry Henry, który udzielił Polakowi krótkiej rady.

Trener ma swoje pomysły i swoje wybory. Milik nie musi ich rozumieć, ale musi je szanować. A kiedy zostanie wezwany, musi być gotowy - to jedyna odpowiedź powiedział Henry w rozmowie z Prime Video

Francuz został także zapytany o to, czy Arkadiusz Milik jest najlepszą "dziewiątką" na świecie, a jego reakcja była wymowna - zrobił wielkie oczy i powtórzył z niedowierzaniem pytanie reportera, jakby nie uwierzył w to, co usłyszał.