Brazylijski piłkarz Thiago Silva rozegrał we wtorek ostatni mecz w barwach Paris Saint-Germain na klubowym stadionie Parc des Princes. Paryżanie pokonali Celtic Glasgow 4-0, a 35-letni obrońca został pożegnany przez kibiców owacją na stojąco.

W spotkaniu z mistrzem Szkocji bramki zdobyli: Kylian Mbappe (1), Neymar (25), Ander Herrera (48) oraz Pablo Sarabia (67). Silva wystąpił tylko w pierwszej połowie. Po przerwie zastąpił go Presnel Kimpembe.

W zespole mistrza Szkocji od 67. minuty grał Patryk Klimala, natomiast na ławce rezerwowych PSG siedział bramkarz Marcin Bułka.

Silva był związany z PSG od 2012 roku, przez wiele sezonów pełnił funkcję kapitana. Umowa wygasła 30 czerwca, ale Brazylijczyk zgodził się na przedłużenie jej o dwa miesiące, aby pomóc drużynie w finałowym turnieju Ligi Mistrzów, rozpoczynającym się 12 sierpnia w Lizbonie.

"Thiago Silva pozostanie kapitanem do ostatniego dnia" - powiedział przed pożegnalnym meczem w Parku Książąt trener Thomas Tuchel, podkreślając lojalność Brazylijczyka. Będący w tej samej co Silva sytuacji Urugwajczyk Edinson Cavani i Belg Thomas nie wyrazili zgody na przedłużenie kontraktów do końca sierpnia.

Jeszcze przed wyjazdem do stolicy Portugalii PSG rozegra dwa mecze - o Puchar Francji przeciwko Saint-Etienne (24 lipca) oraz o Puchar Ligi przeciwko Olympique Lyon (31 lipca).

W ćwierćfinale Ligi Mistrzów PSG zmierzy się 12 sierpnia z Atalantą Bergamo.

