- Moim celem nie było zranienie go, wszyscy wiedzą, że Neymar jest najlepszym graczem na świecie - takie przeprosiny opublikował na swoim Instagramie Thiago Mendes po brutalnym faulu na swoim rodaku w meczu na szczycie Ligue 1. Paris Saint Germain przegrał u siebie z Olympique Lyon 0-1 i spadł na trzecie miejsce w tabeli.

Mendes ujrzał czerwoną kartkę za tę interwencję. Nastąpiło to już w doliczonym czasie gry tego zaciętego i ważnego dla układu czołówki spotkania. Jedynego gola pojedynku zdobył w 32. minucie Tinotenda Kadewere.



- Błędy się zdarzają, ale jestem tutaj, aby złożyć mu moje szczere przeprosiny. Mam nadzieję, że dobrze sobie radzi - powiedział Mendes. - Mam nadzieję, że to nie jest nic poważnego i że szybko dojdzie do siebie. Jeszcze raz przepraszam - dodał.



Po brutalnym ataku, 28-letni Neymar odczuwał silny ból w kostce. Gwiazdor został zniesiony z murawy na noszach. - Trzeba poczekać na dodatkowe badania - tak uraz skomentował szkoleniowiec PSG Thomas Tuchel.

