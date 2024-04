Tak Kylian Mbappe zareagował na zmianę. Wymowne słowa trenera PSG

11 minut później z boiska został ściągnięty Mbappe . Nie spodobało się to gwiazdorowi, czemu dał wyraz w postawie, ale także w bardziej dosadny sposób. Francuzi mieli wyczytać bowiem z ruchu warg, że napastnik, schodząc z murawy, miał powiedzieć sk... Chyba wiadomo do kogo były skierowane te słowa.

Mbappe zastąpił Goncalo Ramos. I to Portugalczyk ustalił wynik, trafiając do siatki w 85. minucie. Okazje się więc, że Luis Enrique miał rację. Hiszpańskiego szkoleniowca po meczu zapytano oczywiście o zmianę gwiazdora, co mu się nie spodobało.