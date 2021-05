W środowy wieczór PSG pokonało w finale Pucharu Francji AS Monaco 2-0, a jednym z głównych aktorów piłkarskiego spektaklu był Kylian Mbappe, który strzelił gola i zanotował asystę. Spore poruszenie wywołało jednak również to, co Francuz zrobił po zakończeniu spotkania. Pokusił się bowiem o wypowiedź, którą wielu interpretuje jako wróżbę transferu.

W finale Pucharu Francji dostępu do bramki AS Monaco strzegł Radosław Majecki, który jednak nie uratował swojej drużyny. Polak skapitulował po strzałach Mauro Icardiego oraz Kyliana Mbappe.



Po spotkaniu młody Francuz stawił się do wywiadu, a reporter kanału "France 2" zapytał go, czy zamierza w przyszłym sezonie walczyć o kolejny już, 15. Puchar Francji w historii klubu. Odpowiedź Mbappe była bardzo wymijająca.

Kylian Mbappe myśli o transferze?

- Myślę, że najważniejsze jest, by cieszyć się tym, co dzieje się teraz - powiedział 22-latek z uśmiechem na ustach.



Brak jednoznacznej deklaracji może oznaczać, że Mbappe myśli o zmianie barw klubowych. Chętnych na jego zakontraktowanie nie brakuje. Parol na młodą gwiazdę zagiął między innymi Real Madryt, choć i włodarze innych klubów widzieliby go w swoim klubie. Problem stanowią jednak ogromne pokłady gotówki, które są potrzebne do przeprowadzenia transferu.



