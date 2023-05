Szykuje się "najgroźniejszy atak Europy". Klub Polaka może stracić największą gwiazdę

Victor Osimhen to największa gwiazda SSC Napoli , które w tym sezonie sięgnęło po tytuł mistrza Włoch (z wydatnym udziałem Piotra Zielińskiego ) wyczekiwany od 33 lat. Nigeryjski snajper zachwyca niebywałą skutecznością . W 36 potyczkach wpisał się na listę strzelców 28 razy.

Jak donosi RMC Sport, szefowie PSG podjęli decyzję, że właśnie takiego zawodnika potrzebują u siebie najbliższego lata . Wstępne rozmowy z agentem Nigeryjczyka zostały właśnie rozpoczęte. Nie będą one łatwe. Piłkarz ma jeszcze przez dwa lata ważny kontrakt z Napoli.

PSG zagina parol na Osimhena. Negocjacje rozpoczną się od kwoty 100 mln euro

Boss nowo koronowanego mistrza Italii, Aurelio De Laurentiis , oznajmił krótko po zdobyciu scudetto, że Osimhen jest nie na sprzedaż . Szejkowie z Paryża nie wzięli jednak tych słów przesadnie poważnie. Podobne zapewnienia słyszeli już niejednokrotnie , by później... z powodzeniem dobić targu.

Nie każdy pamięta, że Osimhen był już zawodnikiem Ligue 1. W cyklu 2019-20 bronił barw Lille OSC. Co ciekawe, ściągał go tam Luis Campos - ten sam, który pełni obecnie rolę dyrektora sportowego na Parc des Princes.

Campos zapłacił wówczas za afrykańskiego egzekutora 22 mln euro. Ledwie po roku sprzedał go do Napoli za 75 mln euro. Wiele wskazuje na to, że teraz ponownie wystąpi w roli kupna. Tyle że negocjacje w sprawie angażu 24-latka rozpoczną się od kwoty nie niższej niż 100 mln euro.