W ostatnich dniach media obiegły zaskakujące doniesienia dotyczące możliwego transferu Arkadiusza Milika. Jak podał Karim Bennani - dziennikarz "Prime Video Sport France" - Olympique Marsylia myśli o sprzedaży Polaka i zaoferowała jego usługi kilku klubom. Na liście znalazły się: Juventus, Everton oraz... Manchester United!

I to właśnie największa gwiazda "Czerwonych Diabłów" może trafić do ekipy OM. Jak poinformował włoski dziennikarz Niccolo Ceccarini, doszło do kontaktu pomiędzy przedstawicielami francuskiego klubu i agentem Cristiano Ronaldo - Jorge Mendesem.

Cristiano Ronaldo zagra w Olympique Marsylia? Co z Arkadiuszem Milikiem?

Portugalczyk wciąż walczy o możliwość odejścia z Manchesteru United , chcąc zakotwiczyć w klubie, który w najbliższym sezonie będzie występował w Lidze Mistrzów, a Olympique Marsylia spełnia ten warunek.

Transfer Cristiano Ronaldo - biorąc pod uwagę także wcześniejsze doniesienia - prawdopodobnie całkowicie przekreślił by przyszłość Arkadiusza Milika na Stade Velodrome. Spełnienie takiego scenariusza jest jednak jeszcze odległe. Wszystko wyjaśni się w ciągu najbliższych kilkunastu dni.