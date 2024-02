Szef PSG uderzył pięścią w stół. "To koniec", "Zmarnowaliśmy lata"

Prezydent Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi od długiego czasu starał się o zakup stadionu Parc des Princes. Rada miasta jednak kilkukrotnie odrzucała już oferty katarskiego przedsiębiorcy. Ostatni raz "nie" biznesmen usłyszał zaledwie kilka dni temu, co mocno go rozwścieczyło. Podczas Kongresu Unii Europejskich Związków Piłkarskich działacz oznajmił, że nie będzie się już marnował swoich sił na próbę zakupu stadionu. To jednak nie wszystko.