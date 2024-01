Szef PSG uderza w Leo Messiego. Padły gorzkie słowa, w tle Kylian Mbappe

Mam wielkie uznanie dla Messiego, ale kiedy ktoś mówi źle o PSG po zmianie klubu, to nie jest dobre zachowanie. To brak szacunku. Mówił, że nie uhonorowaliśmy go odpowiednio po zdobyciu mistrzostwa świata? Ale jesteśmy we Francji, a on wygrał z gwiazdą Francji i naszego klubu Kylianem Mbappe.

~ Nasser Al-Khelaifi