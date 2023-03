Szalony plan PSG! Pożegnanie z Messim i Neymarem, a w zamian... Haaland?

PSG od czasu, gdy w drużynę zainwestowali Katarczycy, wielokrotnie próbowało wywalczyć sobie triumf w Lidze Mistrzów - paryżanom raz zdarzyło się dotrzeć do półfinału rozgrywek, raz (w 2020 r.) do finału, ale najczęściej kończyli oni swoją przygodę tuż po wyjściu z grupy.

PSG pożegna się z Messim i Neymarem? Wielkie zmiany możliwe (prawie) od zaraz

Wygląda przy tym na to, że ta ofensywa niebawem zostanie kompletnie rozmontowana - Messi , choć kuszony przez "Les Parisiens" od miesięcy w sprawie prolongaty, najprawdopodobniej nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu. Tymczasem choć Neymar ma umowę ważną jeszcze dwa lata, to nie jest podobno już mile widziany w stolicy Francji.

PSG czeka więc nowe otwarcie - ostatnio wiele mówiło się o tym, że odświeżony projekt ma - a jakże by inaczej - opierać się na Kylianie Mbappe, który zostałby "obudowany" przez młodych graczy. Zapowiada się jednak na to, że do tej układanki może zostać dodany dodatkowy element. Bardzo kosztowny element.

Erling Haaland w PSG? Gigantyczna kwota do wydania za Norwega

Jest oczywiście czymś mocno wątpliwym, by "The Citizens" od tak odpuścili sobie Norwega, którego dopiero co sprowadzono z Borussii Dortmund - i który trafia w tym sezonie do bramki jak najęty. Opór MC może okazać się jednak daremny, jeśli ekipa z Parc des Princes zdecyduje się aktywować klauzulę wykupu napastnika.