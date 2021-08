Wiele wskazuje na to, że Mbappe do końca sezonu wciąż będzie bronił barw PSG, po czym przeniesie się do ekipy "Królewskich" jako nowy zawodnik.

Real miał rzutem na taśmę próbować zakontraktować młodą gwiazdę, lecz PSG nie odpowiedziało jak dotąd na ofertę opiewająca na 200 mln euro.

Mbappe marzy o Realu. Odrzucił ofertę PSG

Paryżanie zaproponowali za to Mbappe - jak donosi "Le Parisien" - nowy, dwuletni kontrakt i pensję w wysokości 45 mln euro w skali roku.

Dzięki temu 22-latek zostałby najlepiej opłacanym piłkarzem w drużynie, inkasując więcej niż Neymar i Lionel Messi. Piłkarz odrzucił jednak ofertę. Jego celem jest gra w Realu Madryt.

Reklama

TB