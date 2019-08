W meczu 2. kolejki francuskiej Ligue 1 Stade Rennes sensacyjnie wygrało z PSG 2-1 (1-1). Na ławce rezerwowych paryżan cały mecz spędził Marcin Bułka.

Wciąż bez Neymara przystępowało PSG do niedzielnego spotkania. Oficjalnie Brazylijczyk dochodzi do siebie po urazie kostki. Nieoficjalnie - gwiazdor nie ustaje w próbach odejścia z klubu, choć trener paryżan Thomas Tuchel zapewniał, że pragnie stworzyć silną drużynę z Neymarem w składzie.

Brazylijczyka zabrakło więc w kadrze meczowej, ale znalazł się w niej za to Marcin Bułka. 19-letni bramkarz cały mecz obejrzał z ławki rezerwowych.

PSG objęło prowadzenie po katastrofalnym błędzie defensywy Rennes. Po wznowieniu gry od bramki jeden z obrońców chciał wycofać ją do golkipera, ale zrobił to tak nieudolnie, że Edinson Cavani miał przed sobą praktycznie pustą bramkę. Urugwajczyk celnym strzałem dopełnił formalności.

Gospodarze nie poddali się i ruszyli po wyrównanie. Udało im się to osiągnąć tuż po przerwie. Autorem pięknego gola był M’Baye Niang, który świetnie opanował piłkę tyłem do bramki, obrócił się i huknął nie do obrony.

Rennes objęło sensacyjne prowadzenie tuż po przerwie. Wówczas po dośrodkowaniu z prawej strony wysoko w powietrze wyszedł Romain del Castillo i precyzyjnym strzałem głową zdobył bramkę na 2-1.

Stade Rennes - Paris Saint-Germain 2-1 (1-1)

Bramki: 0-1 Cavani (36.), 1-1 Niang (44.), 2-1 del Castillo (48.).

2. kolejka Francja - Ligue 1

2019-08-18 21:00 | Stadion: Roazhon Park | Arbiter: A. Gautier Stade Rennes FC Paris Saint-Germain FC 2 1 DO PRZERWY 1-1 M. Niang 44' R. Del Castillo 48' E. Cavani 36'

2 1 Stade Rennes Paris Saint-Germain Salin Da Silva Gelin Morel Traoré Bourigeaud Camavinga Grenier Maouassa Del Castillo Niang Areola Bernat Diallo Marquinhos Meunier Silva Di Maria Draxler Verratti Cavani Mbappé SKŁADY Stade Rennes Paris Saint-Germain Romain Jules Salin Alphonse Areola Damien Da Silva 67′ 67′ Juan Bernat Jérémy Gelin Abdou Diallo Jeremy Morel Marquinhos Hamari Traoré 54′ 54′ 64′ 64′ Thomas Meunier 77′ 77′ Benjamin Bourigeaud Thiago Silva Eduardo Camavinga 64′ 64′ Angel Di Maria Ben Halfon 42′ 42′ 77′ 77′ Julian Draxler 79′ 79′ Christ-Emmanuel Faitout Maouassa 58′ 58′ Marco Verratti 48′ 48′ 73′ 73′ Romain Del Castillo 36′ 36′ 88′ 88′ Edinson Cavani 44′ 44′ M'Baye Babacar Niang Kylian Mbappé REZERWOWI Edouard Mendy Marcin Bułka 79′ 79′ Sacha Boey 64′ 64′ Colin Dagba Gerzino Nyamsi Idrissa Gana Gueye Yann Gboho 77′ 77′ Leandro Daniel Paredes Jakob Johansson 64′ 64′ Pablo Sarabia García 77′ 77′ James Edward Lea Siliki Eric Maxim Choupo-Moting 73′ 73′ 85′ 85′ Theoson Jordan Siebatcheu T. Kouass