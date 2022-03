Uwaga, relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!

Jorge Sampaoli zaufał Arkadiuszowi Milikowi i posłał go do boju od pierwszej minuty. Może dlatego, że ekipa z Marsylii nie wygrała w lidze trzech ostatnich potyczek. Dzisiaj ta fatalna passa ma zostać przerwana.

W poprzedniej rundzie na Stade Velodrome niespodziewanie triumfowali niżej notowani goście, wygrywając 2-1. Czy rewanż okaże się dla zespołu Polaka udany?

Twierdząco na to pytanie postanowił odpowiedzieć Gerson, który już w trzeciej minucie dał gościom prowadzenie. Zanim skierował piłkę do siatki, idealnym podaniem obsłużył go Milik. To pierwsza asysta 28-latka w tym sezonie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Olympique Lyon - Stade Rennes. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Tuż przed upływem kwadransa Milik ładnie przymierzył z rzutu wolnego. Trafił w światło bramki, ale znakomitą interwencją popisał się Marco Bizot, ekspediując piłkę na rzut rożny.

Do przerwy zawodnicy Stade Brest nie oddali na bramkę marsylczyków choćby jednego celnego strzału.

Stade Brest - Olympique Marsylia 0-1 - po I połowie

Bramki: 0-1 Gerson (3.)

ZOBACZ TAKŻE: