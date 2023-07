Słynny napastnik zmienia klub. Niedawno boleśnie przegrał z Lewandowskim

Dla Aubameyanga Olympique Marsylia będzie już trzecim klubem na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Zimą 2022 roku napastnik przeniósł się z Arsenalu do Barcelony , gdzie zaliczył całkiem udane pół roku. W 17 ligowych spotkaniach zdobył 11 bramek.

Ubiegłego lata "Duma Katalonii" przeprowadziła jednak ofensywę transferową, w trakcie której do Barcelony trafił Robert Lewandowski. To sprawiło, że dla Aubameyanga zabrakło miejsca w zespole. Piłkarz został bez większego żalu oddany do Chelsea FC.