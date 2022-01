Skromna wygrana Olympique, Milik poza kadrą

Fani w Polsce śledzą spotkania drużyny z Marsylii ze sporym zainteresowaniem, ponieważ ważną rolę odgrywał w niej Arkadiusz Milik. Ostatnio jednak notowania Polaka nie były już tak wysokie, jak na początku i nie zawsze miał miejsce w pierwszym składzie swojego zespołu. Na dodatek tuż przed meczem z Bordeaux otrzymał pozytywny wynik na koronawirusa i nie mógł wystąpić w pierwszym meczu Olympique w nowym roku.

Bordeaux - Olympique Marsylia: Bezdyskusyjna przewaga gości

Bez Polaka w składzie goście dość długo, mimo sporej przewagi, nie potrafili znaleźć drogi do bramki strzeżonej przez Benoita Costila. Udało się to dopiero Cengizowi Underowi w 37. minucie. Gracze Bordeaux przez całą pierwszą połowę nie potrafili zagrozić bramce przyjezdnych i poza strzałem w 42. minucie Ui-Jo Hwanga, który poszybował nad poprzeczką, nie mieli właściwie nic do powiedzenia. Mimo to do szatni zeszli tylko z jedną bramką straty, co powodowało, że cały czas mogli jeszcze odmienić losy tego spotkania.

Po zmianie stron nadal to goście przeważali, częściej atakując na bramkę Bordeaux, choć ich przewaga nie była już tak duża. W 62. minucie przed doskonałą okazją stanął Under, ale w sytuacji sam na sam z bramkarzem nie zdołał oddać celnego strzału. Siedem minut później niezłą okazję miał aktywny Hwang, ale na posterunku był rzadko interweniujący tego dnia Pau Lopez.

W samej końcówce spotkania, po tym, jak w polu karnym gospodarzy przewrócił się Matteo Guendouzi, gracze Olympique domagali się rzutu karnego, ale arbiter ani myślał używać gwizdka. Mimo to gościom udało się dowieźć wygraną do końca i zespół z Marsylii zgarnął w tym spotkaniu komplet punktów.



Bordeaux - Olympique Marsylia 0:1 (0:1)



