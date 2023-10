Skandal we Francji. Czterech piłkarzy PSG zostało zawieszonych, wśród nich gwiazdy

O meczu zrobiło się jednak głośno z powodu tego, co działo się po jego zakończeniu. Kibice PSG fetując wysoką wygraną nie powstrzymali się przed zaintonowaniem obraźliwych przyśpiewek adresowanych do Olympique. Podobne sceny zdarzają się na wielu stadionach, ale tym razem do grona fanów dołączyli piłkarze - Ousmane Dembele, Randal Kolo Muani, Layvin Kurzawa oraz Achraf Hakimi - którzy również śpiewali homofobiczne teksty.