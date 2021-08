Ukarano także Pabla Fernandeza, fizjoterapeutę przyjezdnych.

Zamieszanie zaczęło się w drugiej połowie, kiedy Dimitri Payet, przygotowując się do wykonania rzutu rożnego, został trafiony butelką z trybun. Pomocnik Marsylii odrzucił ją, po czym fani Nice tłumnie wtargnęli na murawę.



Powstał wielki chaos, którego nie były w stanie opanować służby porządkowe. W końcu sędzia przerwał pojedynek, a piłkarze zeszli do szatni. Gospodarze, którzy prowadzili 1-0, chcieli dokończyć mecz, ale nie zgodzili się na to zawodnicy gości.



"W związku z poważnym naruszeniem przepisów podczas meczu Nice - OM Komisja Dyscyplinarna LFP postanowiła wdrożyć śledztwo i podjąć dwa środki zapobiegawcze" - czytamy w komunikacie.



"Zamknąć stadion Allianz Riviera na mecz z Bordeaux, który odbędzie się 28 sierpnia. Zawiesić Pabla Fernandeza, trenera przygotowania fizycznego OM. Zakończenie śledztwa przewidziane jest na 8 września, kiedy zostaną podjęte ostateczne decyzje dotyczące: zachowania kibiców Nice i ich wtargnięcia na murawę, zachowania piłkarzy oraz losów pojedynku" - dodano.



Na razie spotkanie jest uznawane za nierozegrane.



