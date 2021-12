Sergio Ramos w trzecim meczu w PSG zobaczył czerwoną kartkę

Łukasz Rogowski Ligue 1

W środowym meczu Ligue 1 FC Lorient zremisowało 1-1 z Paris Saint-Germain. Bramka na wagę remisu dla paryżan została zdobyta w końcówce spotkania, lecz do historii przejdzie fakt, że Sergio Ramos otrzymał pierwszą czerwoną kartkę w barwach PSG. Co ciekawe był to zaledwie trzeci mecz Hiszpana, lecz to wystarczyło, aby na swoim koncie zanotować kolejne wykluczenie.

Zdjęcie Sergio Ramos w meczu Paris St. Germain z FC Lorient / JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP