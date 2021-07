Według ESPN, Ramos zwiąże się z PSG dwuletnim kontraktem. Doświadczony obrońca dołączy do francuskiego klubu na zasadzie wolnego transferu.

35-letni Ramos ogłosił w ubiegłym miesiącu, że odchodzi z Realu Madryt, w którym spędził 16 lat i zdobył wiele trofeów. Piłkarz nie doszedł do porozumienia z "Królewskimi" z powodu rozbieżności w długości umowy. "Los Blancos" byli gotowi zaoferować mu przedłużenie kontraktu o rok. Źródła ESPN twierdzą, że gdy Ramos zaakceptował propozycję, na Santiago Bernabeu usłyszał, że termin upłynął.



Trzy kluby wyraziły zainteresowanie Ramosem: PSG, Manchester City i Bayern Monachium. Mistrz świata z 2010 roku wybrał ofertę paryżan.

Ramos chciał dwuletnią umowę i taką w PSG dostanie. Będzie jednak zarabiał mniej niż Realu.



Hiszpan wyląduje w Paryżu zaledwie kilka godzin po przybyciu swojego byłego kolegi z "Los Blancos" Achrafie Hakimim. 22-letni obrońca ma przejść do PSG z Interu Mediolan za 70 milionów euro. Reprezentant Maroka opublikował w poniedziałek w mediach społecznościowych wiadomość, że jest w drodze do stolicy Francji.



Ramos i Hakimi mają wzmocnić defensywę drużyny Mauricio Pochettino, która w zeszłym sezonie była słabym punktem.

Ramos występował w Realu od 2005 roku. Przez prawie 16 lat reprezentował "Królewskich" 671 razy. Strzelił 101 goli i zanotował 40 asyst. Zdobył aż 22 trofea, w tym cztery razy wygrał Ligę Mistrzów.



