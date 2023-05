Sensacyjny transfer dojdzie do skutku? Gwiazdor tylko tam byłby gotów odejść

Mimo tego w ostatnim czasie było głośno o tym, że 31-letni napastnik jest "na wylocie". Pojawiły się nawet doniesienia, że Manchester United prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania go w letnim oknie transferowym, a teraz okazuje się nawet, że to jedyne miejsce, gdzie piłkarz mógłby się przenieść . Z tego też względu Neymar miał odrzucić już propozycje z Arabii Saudyjskiej.

Ligue 1. Co dalej z Neymarem i Lionelem Messim?

W tym sezonie napastnik wystąpił tylko w 29 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając 18 goli i notując 17 asyst , a wszystko z powodu kontuzji, która wykluczyła go w drugiej części zmagań.

Argentyńczykowi kończy się kontrakt i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie on przedłużony. Mówi się o jego powrocie do Barcelony, przenosinach do Arabii Saudyjskiej albo MLS.