Sensacyjna "bomba transferowa". To się dzieje, potężny cios dla Barcelony

Sensacyjny transfer Neymara do Arabii Saudyjskiej staje się faktem! Jak donosi słynny włoski dziennikarz Fabrizio Romano oraz redakcja BBC, Brazylijczyk już na pewno odejdzie z PSG i zostanie nowym zawodnikiem Al-Hilal, a wszystkie strony uzgodniły już stosowne dokumenty. To wielki cios dla FC Barcelona, która chciała odzyskać 31-letniego piłkarza. Dążył do tego zwłaszcza prezes klubu, w którym występuje Robert Lewandowski - Joan Laporta.