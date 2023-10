Sensacja była o krok, Mbappe zmarnował karnego. Ale reakcja była bezlitosna

Mecz rozpoczął się bez niespodzianek. PSG objęło prowadzenie w 16. minucie po kapitalnym strzale sprzed pola karnego, jakim popisał się Warren Zaire-Emery . Po kilkunastu minutach zrobiło się już 2:0. Wówczas w roli głównej świetnie spisał się Kylian Mbappe , który po prostopadłym podaniu kapitalnie wykończył kontrę paryżan. Miał przy tym sporo szczęścia, bowiem bo jego uderzeniu piłka odbiła się jeszcze od nóg jednego z obrońców, co jeszcze utrudniło zadanie bramkarzowi.

Jeszcze przed przerwą gospodarze zdołali jednak zaskoczyć defensywę mistrza Francji - piłkę wpakował do siatki Steve Mounie. Co więcej, piłkarze Brestu zdołali powtórzyć ten wyczyn w 52. minucie, gdy Jeremy Le Douaron uderzeniem głową po rzucie rożnym doprowadził do wyrównania.